Ilrestodelcarlino.it - Bocciato il controllo del vicinato: "Ma è utile per la prevenzione"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Mozione suldelrespinta da parte della maggioranza. La proposta era stata discussa nell’ultimo coniglio comunale, portata all’attenzione al consiglio dal gruppo di opposizione Centro Destra Sangiustese. "Siamo consapevoli che non è lo strumento risolutivo per la riduzione della microcriminalità – ha sottolineato la minoranza consiliare guidata dall’ex candidata sindaco Elena Pompei (nella foto) –, ma restiamo convinti che ildisia un valido strumento per integrare il lavoro delle forze dell’ordine, che naturalmente rimane di primaria importanza, tant’è che questo strumento è stato adottato da molti altri Comuni a noi vicini". Proprio di recente, infatti, questo strumento è stato promosso dal Comune di Corridonia, tramite un’assemblea pubblica.