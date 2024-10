Bibbiano: Renzi, 'Meloni carnefice e non vittima, chieda scusa e chiuda pagina di odio becero' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Giorgia Meloni disse che sarebbe stata la prima ad arrivare a Bibbiano per contestare lo scandalo del sindaco e l'ultima ad andarsene. Ora la Cassazione ha chiuso la vicenda, dimostrando che non c'era niente di illegale. Giorgia Meloni si deve vergognare, come il Movimento 5 stelle". Lo ha detto Matteo Renzi, parlando in aula al Senato. Meloni "prenda un aereo e si fermi a Bibbiano, chieda scusa alla comunità del Pd, al sindaco, alle donne e agli uomini dell'Emilia Romagna perchè questa sia l'ultima volta. Metta la parola fine sulle pagine di un becero giustizialismo che crea un clima di odio nel Paese. Lei non è vittima, ma carnefice", ha detto il leader di Iv. Liberoquotidiano.it - Bibbiano: Renzi, 'Meloni carnefice e non vittima, chieda scusa e chiuda pagina di odio becero' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Giorgiadisse che sarebbe stata la prima ad arrivare aper contestare lo scandalo del sindaco e l'ultima ad andarsene. Ora la Cassazione ha chiuso la vicenda, dimostrando che non c'era niente di illegale. Giorgiasi deve vergognare, come il Movimento 5 stelle". Lo ha detto Matteo, parlando in aula al Senato."prenda un aereo e si fermi aalla comunità del Pd, al sindaco, alle donne e agli uomini dell'Emilia Romagna perchè questa sia l'ultima volta. Metta la parola fine sulle pagine di ungiustizialismo che crea un clima dinel Paese. Lei non è, ma", ha detto il leader di Iv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bibbiano: Renzi, 'Meloni carnefice e non vittima, chieda scusa e chiuda pagina di odio becero' - Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Giorgia Meloni disse che sarebbe stata la prima ad arrivare a Bibbiano per contestare lo scandalo del sindaco e l'ultima ad andarsene. Ora la Cassazione ha chiuso la vicend ... (lanuovasardegna.it)

Meloni: « Spero ok a Fitto senza distinguo. Israele, attacchi inaccettabili a Unifil. Andrò in Libano» - «Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidament ... (ilgazzettino.it)

Affidi, parla l’assistente sociale: "Quella non è la mia calligrafia" - Sull’assoluzione dall’abuso d’ufficio dell’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti ("Il fatto non è previsto dalla legge come reato"), l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini ha attaccato Giorgia ... (ilrestodelcarlino.it)