Bce | taglio tassi incide su redditività banche Eurozona previsto peggioramento**

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Le banche dell'area dell'euro hanno segnalato il primo impatto negativo delle decisioni sui tassi di interesse della BCE sui loro margini di interesse netti dalla fine del 2022, mentre l'impatto tramite volumi di attività e passività fruttifere è rimasto negativo. E' quanto emerge dall'indagine sui prestiti bancari di ottobre condotta dalla Bce in cui si sottolinea come le banche prevedono che l'impatto netto negativo sui margini associato alla politica sui tassi della BCE si accentuerà e si tradurrà in un calo della redditività complessiva rispetto agli alti livelli raggiunti durante il ciclo di inasprimento 2022-2023. Le banche prevedono che l'impatto degli accantonamenti e delle svalutazioni sulla redditività rimarrà leggermente negativo.

Extraprofitti - ennesimo scontro nella maggioranza. Lega : “Tassiamo le banche - non gli operai”. Tajani (FI) : “Roba da Urss” - “‘Far pagare i banchieri, non gli operai’ ha detto domenica scorsa Matteo Salvini sul palco di Pontida. it, che ha commissionato un sondaggio secondo il quale 7 italiani su 10 sono favorevoli a tassare gli extra-profitti delle banche. Comunque il vice di Salvini non ha dubbi: “Paghino banche e banchieri e nessun sacrificio per gli operai e i cittadini che vivono una vita normale e nemmeno sanno ... (Ilfattoquotidiano.it)

Banche - a settembre tassi in calo per imprese e mutui casa - La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di circa 184 miliardi tra agosto 2023 e agosto 2024 (94,5 miliardi famiglie, 15,9 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). (Unlimitednews.it)

Cina : principali banche svelano misure di adeguamento dei tassi sui mutui - L’adeguamento verra’ attuato a partire dal 25 ottobre 2024, secondo le dichiarazioni dei principali istituti di credito, tra cui Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Construction Bank. Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Le principali banche commerciali nazionali della Cina hanno svelato oggi misure dettagliate per adeguare i ... (Romadailynews.it)