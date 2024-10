Anticipazioni Uomini e Donne del 15/10/24: Amal torna per Alessio Pecorelli, Gemma Galgani molto felice della sua frequentazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi 15 ottobre 2024 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni: Trono over: Gemma Galgani è uscita con Fabio a cena, è stata una cena a base di ostriche e lei era davvero molto felice, in studio hanno ballato la lambada. Sabrina è uscita con due cavalieri nuovi, Gabriele è uscito con Ilaria ma hanno chiuso: è venuto fuori il discorso figli, lei vorrebbe ma lui no. C’è stata la sfilata femminile vinta da Sabrina. Ospite Tony Renda. Di Mario Cusitore non si è parlato oggi. Amal è tornata per Alessio Pecorelli e sono usciti anche in esterna. Martina De Ioannon ha conosciuto un nuovo corteggiatore e hanno ballato insieme. Armando Incarnato è ancora assente. L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne del 15/10/24: Amal torna per Alessio Pecorelli, Gemma Galgani molto felice della sua frequentazione proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 15/10/24: Amal torna per Alessio Pecorelli, Gemma Galgani molto felice della sua frequentazione Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi 15 ottobre 2024 è stata registrata una nuova puntata di. Ecco le, fornite da Lorenzo Pugnaloni: Trono over:è uscita con Fabio a cena, è stata una cena a base di ostriche e lei era davvero, in studio hanno ballato la lambada. Sabrina è uscita con due cavalieri nuovi, Gabriele è uscito con Ilaria ma hanno chiuso: è venuto fuori il discorso figli, lei vorrebbe ma lui no. C’è stata la sfilata femminile vinta da Sabrina. Ospite Tony Renda. Di Mario Cusitore non si è parlato oggi.ta pere sono usciti anche in esterna. Martina De Ioannon ha conosciuto un nuovo corteggiatore e hanno ballato insieme. Armando Incarnato è ancora assente. L'articolodel 15/10/24:persuaproviene da Isa e Chia.

