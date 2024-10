Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 15 Ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 15 Ottobre Rossella rimane scioccata nel sapere che Nunzio sta per andare a vivere con Diana. Inoltre, riceve una proposta dal nuovo primario dell’ospedale, ma il suo atteggiamento ambiguo la lascia perplessa. Manuela, intanto, è agitata per l’imminente inaugurazione del parco archeologico?. Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 15 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 15 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 15Rossella rimane scioccata nel sapere che Nunzio sta per andare a vivere con Diana. Inoltre, riceve una proposta dal nuovo primario dell’ospedale, ma il suo atteggiamento ambiguo la lascia perplessa. Manuela, intanto, è agitata per l’imminente inaugurazione del parco archeologico?.

Un Posto al Sole - anticipazioni al 25 ottobre : Viola è in pensiero per Damiano

Rosa (Daniela Ioia) è alle prese con l'atteggiamento un po' ribelle di suo figlio Manuel (Manuel D'Angelo). Intanto Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in pena per Damiano (Luigi Miele), consapevole che sta di nuovo rischiando grosso.

Un Posto al Sole - anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024 : Damiano pronto a catturare Torrente

Al centro delle puntate di questa settimana, il tentativo di Damiano di catturare il boss Torrente. Niko viene contattato dalla scuola di Jimmy e affronta il figlio in un confronto che si rivelerà più complicato del previsto. UPAS è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.

Un Posto al Sole - anticipazioni 15 ottobre : Rossella riceve un'offerta lavorativa - Manuela inaugura il Parco

Dopo aver appreso che Nunzio sta per trasferirsi a casa di Diana, la figlia di Silvia Graziani riceve una proposta di lavoro interessante dal nuovo primario. Niko vuole confrontarsi con Jimmy.