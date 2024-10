Aborto: Gasparri, 'continuare valori e battaglie di Carlo Casini' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Di Carlo Casini, in tanti, ricordiamo il tratto umano, ma ognuno di noi deve cercare di tenere in vita i suoi valori e le sue battaglie. Io, ad esempio, a ogni inizio di legislatura presento una proposta di legge riguardante la capacità giuridica del concepito. Una battaglia morale e giuridica che Casini portò avanti con impegno e passione e che, dopo la sua scomparsa, mi sono assegnato il compito di portare avanti". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo al convegno ‘Impegno pubblico e virtù. L'esempio di Carlo Casini, magistrato, deputato, europarlamentare, leader del Movimento per la vita italiano'. Liberoquotidiano.it - Aborto: Gasparri, 'continuare valori e battaglie di Carlo Casini' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Di, in tanti, ricordiamo il tratto umano, ma ognuno di noi deve cercare di tenere in vita i suoie le sue. Io, ad esempio, a ogni inizio di legislatura presento una proposta di legge riguardante la capacità giuridica del concepito. Una battaglia morale e giuridica cheportò avanti con impegno e passione e che, dopo la sua scomparsa, mi sono assegnato il compito di portare avanti". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio, intervenendo al convegno ‘Impegno pubblico e virtù. L'esempio di, magistrato, deputato, europarlamentare, leader del Movimento per la vita italiano'.

