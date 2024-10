Sport.quotidiano.net - Volley, Verodol Casciavola sconfitta sul campo di Pieve a Nievole

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Pisa), 14 ottobre 2024 - Torna a mani vuote laCBDdalla prima trasferta stagionale suldel Montebianco. La squadra di coach Tagliagambe cede in quattro set con tanti rimpianti soprattutto nel primo interminabile parziale conclusosi 33-31 e con ben otto set point sprecati dalla squadra rossoblù. Ma procediamo con ordine. Laè scesa incon Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini centrali, Messina e Barsacchi laterali e Marsili libero. Le casciavoline approcciamo bena la gara, conducono per tutto il parziale senza mai mettere a segno il break decisivo, ma in modo sufficiente per guadagnarsi due palle set sul 24/22. Sprecate queste due occasioni inizia una lunga serie di scambi con le rossoblù sempre avanti nel punteggio, ma senza riuscire a trovare il punto per chiudere il parziale.