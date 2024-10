Ilgiorno.it - Viadana supera la resistenza delle Fiamme Oro: primi cinque punti in classifica

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tante buone indicazioni perdalla prima giornata di Serie A Élite, chiusa con il successo sulleOro per 28-15. Gara complessa, contro un avversario d’eccellenza del campionato, ma ben capitalizzata con la giusta mentalità nei momenti chiave. Sul campo dello Stadio Zaffanella, la squadra di coach Pavan ha dovuto faticare, soprattutto nel primo tempo, prima di trovare il ritmo e chiudere il match nei minuti finali. Il primo tempo è stato equilibrato.è andata in vantaggio con una meta di Dorronsoro, nata da una rolling maul, ma il piede preciso di Canna ha mantenuto leOro vicine nel punteggio, grazie a due calci piazzati che hanno fissato il risultato sul 8-6 all’intervallo. Nel secondo tempo, leOro hanno approfittato di qualche errore dei gialloneri, passando in vantaggio con un altro calcio di punizione di Canna.