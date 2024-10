Uomini e Donne, spuntano nuove segnalazioni sulla donna avvistata con Mario Cusitore: i dettagli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le voci su Mario Cusitore, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, continuano a crescere dopo che Deianira Marzano ha ricevuto due nuove segnalazioni riguardo alla sua serata in un locale con una misteriosa ragazza. Secondo i messaggi, la donna sarebbe “già vista” e “molto bella”, alimentando curiosità tra i fan del programma. Nonostante i dettagli rimangano vaghi, i racconti parlano di una certa intimità tra Mario e la ragazza, lasciando spazio a numerose speculazioni sul loro legame. Uomini e Donne news: le prime segnalazioni sulla misteriosa ragazza e Mario Cusitore Dopo le prime voci su un’avvistata serata di Mario Cusitore in compagnia di una donna, Deianira Marzano ha ricevuto ulteriori dettagli. Uno dei messaggi affermava: “Ciao bella, ieri sera Mario Cusitore era con una bellissima ragazza già vista”. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, spuntano nuove segnalazioni sulla donna avvistata con Mario Cusitore: i dettagli Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le voci su, cavaliere del Trono Over di, continuano a crescere dopo che Deianira Marzano ha ricevuto dueriguardo alla sua serata in un locale con una misteriosa ragazza. Secondo i messaggi, lasarebbe “già vista” e “molto bella”, alimentando curiosità tra i fan del programma. Nonostante irimangano vaghi, i racconti parlano di una certa intimità trae la ragazza, lasciando spazio a numerose speculazioni sul loro legame.news: le primemisteriosa ragazza eDopo le prime voci su un’serata diin compagnia di una, Deianira Marzano ha ricevuto ulteriori. Uno dei messaggi affermava: “Ciao bella, ieri seraera con una bellissima ragazza già vista”.

