UFFICIALE – Leghe e calciatori contro la Fifa: duro comunicato stampa (Di lunedì 14 ottobre 2024) calciatori e Leghe europee contro la Fifa. Durissimo il comunicato stampa redatto da FIFPRO Europe, European Leagues e Liga. comunicato stampa – FIFPRO Europe e European Leagues, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione europea contro la Fifa per la sua condotta riguardante l'imposizione del calendario delle partite internazionali. Comprese le decisioni relative alla Coppa del mondo per club Fifa 2025. Il reclamo alla Commissione europea sul calendario delle partite spiega che il conflitto di interessi della Fifa in quanto organizzatore della competizione e organo di governo, unito alla mancanza di un coinvolgimento significativo con le parti interessate. Il calendario calcistico internazionale sovra-saturato mette a rischio la sicurezza e il benessere dei giocatori.

