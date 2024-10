Stupro nell’hotel con Mbappé? Scoppia il caso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 20:28 di Federico De Milano Scoppia un caso internazionale dopo un’accuso di Stupro proveniente da una donna in un hotel in cui c’era Mbappé Questi non sono giorni semplicissimi per Kylian Mbappé che dopo un avvio di stagione discreto ma senza eccessivi squilli con la sua nuova maglia del Real Madrid, non ha preso parte agli impegni con la Francia nel corso di questa sosta delle nazionali. L’attaccante classe 1998 in questi giorni senza campionato non si è unito al resto dei compagni della nazionale transalpina di comune accordo con il CT Didier Deschamps, ma ha fatto un viaggio di pochi giorni a Stoccolma con i suoi famigliari. Problemi per Mbappé dopo la sua gita a Stoccolma (Foto LaPresse) – Rompipallone. Rompipallone.it - Stupro nell’hotel con Mbappé? Scoppia il caso Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 20:28 di Federico De Milano Scoppia un caso internazionale dopo un’accuso diproveniente da una donna in un hotel in cui c’eraQuesti non sono giorni semplicissimi per Kylianche dopo un avvio di stagione discreto ma senza eccessivi squilli con la sua nuova maglia del Real Madrid, non ha preso parte agli impegni con la Francia nel corso di questa sosta delle nazionali. L’attaccante classe 1998 in questi giorni senza campionato non si è unito al resto dei compagni della nazionale transalpina di comune accordo con il CT Didier Deschamps, ma ha fatto un viaggio di pochi giorni a Stoccolma con i suoi famigliari. Problemi perdopo la sua gita a Stoccolma (Foto LaPresse) – Rompipallone.

Tramite un post su X, Kylian Mbappé ha smentito quanto riportato dalla stampa svedese – e rilanciato dai media francesi – secondo cui la polizia di Stoccolma avrebbe aperto un'indagine. "FAKE NEWS!!! Sta diventando così prevedibile, guarda caso prima dell'udienza" ha scritto l'attaccante francese del Real Madrid, facendo riferimento alla controversia con il suo ex club, il Psg, in merito a 55 ...