Stellantis | Germanà Lega ' annuncia tagli ma Schlein preferisce karaoke con J-Ax'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "L'asse Stellantis/Elkann/Gedi/Pd annuncia licenziamenti in Italia e investimenti all'estero, mentre la leader dell'opposizione Elly Schlein preferisce il karaoke con J-Ax e i giornali di sinistra fischiettano". Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo a Palazzo Madama.

