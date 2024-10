Quotidiano.net - Spedizione punitiva fuori dalla discoteca. Botte e coltellate, gravi tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano appena usciti da unaquando sono stati aggrediti da una quindicina di coetanei sudamericani. È stata questione di qualche minuto e nel parapiglia è spuntato almeno un coltello con cui i tresono stati lasciati feriti sull’asfalto. Sangue nella notte in via Ostiense, nei pressi di Piramide, zona di movida della capitale. Due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo loro amico, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sono stati accoltellati in vari punti: uno alla schiena, un altro alla spalla e il terzo al fianco sinistro. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. Tra le ipotesi che possa trattarsi di unanei confronti dei due fratelli.