Serbatoio chiuso a Francavilla al Mare per lavori: niente acqua martedì in diverse zone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Interruzione idrica a Francavilla al Mare martedì 15 ottobre. Lo ha reso noto l'Aca: "In riferimento ai lavori di installazione dei contatori di portata elettromagnetici presso il Serbatoio comunale Ponte Radio, si comunica la chiusura dello stesso con l'interruzione dell'erogazione idrica dalle Chietitoday.it - Serbatoio chiuso a Francavilla al Mare per lavori: niente acqua martedì in diverse zone Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Interruzione idrica aal15 ottobre. Lo ha reso noto l'Aca: "In riferimento aidi installazione dei contatori di portata elettromagnetici presso ilcomunale Ponte Radio, si comunica la chiusura dello stesso con l'interruzione dell'erogazione idrica dalle

