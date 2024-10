Scoperti fitofarmaci illegali in un'azienda del Foggiano: maxi sequestro da oltre 400mila euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una rilevante attività finalizzata alla vendita di fitofarmaci illegali è stata scoperta a Orta Nova da una “task force” regionale, a cui hanno partecipato il Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia con il Nipaaf., personale del Nucleo di Cerignola, di Manduria e gli Ispettori dell’Icqrf Puglia e Foggiatoday.it - Scoperti fitofarmaci illegali in un'azienda del Foggiano: maxi sequestro da oltre 400mila euro Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una rilevante attività finalizzata alla vendita diè stata scoperta a Orta Nova da una “task force” regionale, a cui hanno partecipato il Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia con il Nipaaf., personale del Nucleo di Cerignola, di Manduria e gli Ispettori dell’Icqrf Puglia e

Fondi / Sequestro di fitofarmaci illegali in un’azienda agricola - l’operazione delle Fiamme Gialle - . FONDI – Dopo l’operazione svolta due settimane fa nei confronti di 8 aziende agricole operanti nelle aree di Sabaudia e Terracina, nella quale erano emerse diverse irregolarità in numerose posizioni lavorative, ulteriori accertamenti sono stati svolti dai militari della Compagnia di Fondi e hanno portato alla luce illeciti nei confronti di due aziende operanti nel […] L'articolo Fondi / ... (Temporeale.info)

Lavoratori in nero e uso di fitofarmaci illegali : nei guai due aziende agricole - vo 150/2012. L. Il ricorso alla manodopera in “lavoro nero” da un lato pone il lavoratore in condizioni di sfruttamento e precarietà e, dall’altro, garantisce una riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) così sottraendo risorse all’erario e consentendo a chi lo pone in essere un’indebita massimizzazione dei profitti, anche grazie a una competizione sleale ... (Ilcorrieredellacitta.com)