Sci alpino: frattura al pollice per Della Vite, in dubbio per esordio in Coppa del Mondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Problemi per Filippo Della Vite. Il gigantista azzurro, in seguito ad una caduta in allenamento, ha riportato la frattura scomposta del pollice Della mano destra e un piccolo taglio alla gamba destra, già suturato con tre punti. Il bergamasco è quindi in dubbio per l'esordio stagionale in Coppa del Mondo a Soelden, in programma il 27 ottobre. Della Vite rientrerà in Italia per essere operato alla clinica La Madonnina di Milano.

