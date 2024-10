Sammy Basso beato? Il vescovo di Vicenza: “Non lo escludo, ha espresso una santità nella vita ordinaria” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La straordinaria vita di Sammy Basso, il giovane ricercatore vicentino affetto da progeria scomparso lo scorso 5 ottobre, potrebbe aprirgli le porte della santità. A ipotizzare l’avvio della causa di beatificazione è stato il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, che ha speso parole di grande ammirazione per Sammy. “In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria”, ha dichiarato Brugnotto al quotidiano Avvenire. “Non escludo la possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di beatificazione”. L’annuncio del vescovo arriva dopo che in molti, commossi dalla testimonianza di fede e di coraggio di Sammy, hanno espresso il desiderio di vederlo elevato agli altari. Ilfattoquotidiano.it - Sammy Basso beato? Il vescovo di Vicenza: “Non lo escludo, ha espresso una santità nella vita ordinaria” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La stradi, il giovane ricercatore vicentino affetto da progeria scomparso lo scorso 5 ottobre, potrebbe aprirgli le porte della. A ipotizzare l’avvio della causa di beatificazione è stato ildi, Giuliano Brugnotto, che ha speso parole di grande ammirazione per. “In questi giorni è emerso il profilo spirituale di, che haunaassieme a una profondità interiore stra”, ha dichiarato Brugnotto al quotidiano Avvenire. “Nonla possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di beatificazione”. L’annuncio delarriva dopo che in molti, commossi dalla testimonianza di fede e di coraggio di, hannoil desiderio di vederlo elevato agli altari.

