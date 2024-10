Salerno, tentano furto in un negozio: ladri messi in fuga dalla vigilanza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro tentativo di furto ha preso di mira un esercizio commerciale a Salerno. Secondo quanto riportato da Salernonotizie.it, i malviventi si sono introdotti all’interno del negozio tagliando i lucchetti del cancello con un flex, nel tentativo di rubare merce e contanti. Tuttavia, il colpo non è andato a segno grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia di vigilanza che, rilevando la loro presenza, ha fatto scattare l’allarme. Intervento delle forze dell’ordine Sul posto sono rapidamente giunti gli agenti della Volante, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare i responsabili. I ladri, però, sono riusciti a fuggire a mani vuote e, al momento, non vi è traccia di loro. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, tentano furto in un negozio: ladri messi in fuga dalla vigilanza Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un altro tentativo diha preso di mira un esercizio commerciale a. Secondo quanto riportato danotizie.it, i malviventi si sono introdotti all’interno deltagliando i lucchetti del cancello con un flex, nel tentativo di rubare merce e contanti. Tuttavia, il colpo non è andato a segno grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia diche, rilevando la loro presenza, ha fatto scattare l’allarme. Intervento delle forze dell’ordine Sul posto sono rapidamente giunti gli agenti della Volante, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare i responsabili. I, però, sono riusciti a fuggire a mani vuote e, al momento, non vi è traccia di loro. Segui ZON.IT su Google News.

