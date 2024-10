Rispetto degli animali: quale ruolo per l’insegnante. Convegno a Roma il 16 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’evento, dal titolo Convegno “Rispetto degli animali e sviluppo dell’empatia: quale ruolo per l’insegnante?” organizzato da LAV con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il prossimo mercoledì 16 ottobre, alle ore 15.30, presso l’Auditorium di Via Rieti, 13 a Roma. L'evento è un’occasione per parlare delle attuali sfide della scuola nell’insegnamento di valori quali il Rispetto degli animali. L'articolo Rispetto degli animali: quale ruolo per l’insegnante. Convegno a Roma il 16 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’evento, dal titoloe sviluppo dell’empatia:per?” organizzato da LAV con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il prossimo mercoledì 16, alle ore 15.30, presso l’Auditorium di Via Rieti, 13 a. L'evento è un’occasione per parlare delle attuali sfide della scuola nell’insegnamento di valori quali il. L'articoloperil 16

