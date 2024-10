Ranking ATP (14 ottobre 2024): Jannik Sinner dominatore del circuito. Alcaraz a distanza siderale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner inizia la sua 19ª settimana da n.1 del mondo. Il tennista italiano ha rafforzato ulteriormente la propria leadership grazie alla conquista del settimo titolo della stagione. Il Masters1000 di Shanghai è stato il terzo conquistato nel 2024 dall’altoatesino di questa categoria dopo Miami e Cincinnati, che ha dato ulteriore conferma della sua costanza di rendimento ad altissimi livelli. Ciò, naturalmente, si riflette nella classifica mondiale. Sono, infatti, 11920 i punti in totale di Jannik nell’ultimo aggiornamento e il vantaggio nei confronti del secondo in graduatoria, Carlos Alcaraz, è siderale. Parliamo nel caso dell’iberico di un distacco dalla vetta di 4800 punti. Un dato che va a esaltare la differenza tra i due relativamente al percorso in questo 2024, pur riconoscendo in Alcaraz delle punte di rendimento strepitose. Oasport.it - Ranking ATP (14 ottobre 2024): Jannik Sinner dominatore del circuito. Alcaraz a distanza siderale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)inizia la sua 19ª settimana da n.1 del mondo. Il tennista italiano ha rafforzato ulteriormente la propria leadership grazie alla conquista del settimo titolo della stagione. Il Masters1000 di Shanghai è stato il terzo conquistato neldall’altoatesino di questa categoria dopo Miami e Cincinnati, che ha dato ulteriore conferma della sua costanza di rendimento ad altissimi livelli. Ciò, naturalmente, si riflette nella classifica mondiale. Sono, infatti, 11920 i punti in totale dinell’ultimo aggiornamento e il vantaggio nei confronti del secondo in graduatoria, Carlos, è. Parliamo nel caso dell’iberico di un distacco dalla vetta di 4800 punti. Un dato che va a esaltare la differenza tra i due relativamente al percorso in questo, pur riconoscendo indelle punte di rendimento strepitose.

