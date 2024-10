Ragazzi al top lasciano il segno con le loro idee (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ragazzi che vogliono lasciare un segno nella comunità. C’è tempo fino avenerdì per candidarsi alla nuova edizione di Youth Bank MB, il progetto di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza dedicato ai più giovani e realizzato, per la seconda annualità, con la collaborazione di Spazio Giovani impresa sociale e con il sostegno di Fondazione Cariplo. La chiamata è rivolta a giovani che vivono, studiano, lavorano o frequentano Monza e il territorio della provincia: età compresa tra i 16 e i 24 anni e il desiderio di lasciare un segno nella comunità i requisiti richiesti. Il percorso Youth Bank MB era stato avviato da Fondazione MB nel 2012 ispirandosi a un progetto nato in Irlanda del Nord e presto diventato internazionale. Ilgiorno.it - Ragazzi al top lasciano il segno con le loro idee Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)che vogliono lasciare unnella comunità. C’è tempo fino avenerdì per candidarsi alla nuova edizione di Youth Bank MB, il progetto di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza dedicato ai più giovani e realizzato, per la seconda annualità, con la collaborazione di Spazio Giovani impresa sociale e con il sostegno di Fondazione Cariplo. La chiamata è rivolta a giovani che vivono, studiano, lavorano o frequentano Monza e il territorio della provincia: età compresa tra i 16 e i 24 anni e il desiderio di lasciare unnella comunità i requisiti richiesti. Il percorso Youth Bank MB era stato avviato da Fondazione MB nel 2012 ispirandosi a un progetto nato in Irlanda del Nord e presto diventato internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricostruzione post alluvione - dal M5S 150mila euro per la parrocchia dei Romiti : "Un segno di vicinanza alla comunità" - Sabato il Movimento 5 Stella perfezionerà la donazione di 150. . 000 euro a favore della Parrocchia di Santa Maria del Voto ai Romiti di Forlì. . "L'iniziativa, finalizzata alla realizzazione di un campo sportivo in un'area di proprietà della parrocchia, rappresenta un gesto di solidarietà concreto a. (Forlitoday.it)

L’arciconfraternita dei Pellegrini nel segno della solidarietà : un bus in dono alla comunità famiglie - . . Una mattinata all’insegna della solidarietà, del sostegno alle categorie più fragili, della commozione e della partecipazione. Domenica 6 ottobre, l’Arciconfraternita dei Pellegrini, in collaborazione con la Fondazione Pellegrini e Convalescenti di Napoli – Opera Fabrizio Pignatelli, ha compiuto. (Napolitoday.it)

Una festa patronale nel segno della comunità e del ritorno al passato - FRANCAVILLA FONTANA - La sede del comitato per la festa patronale affaccia su via Roma. La scelta dei caratteri e dei colori dell'insegna richiamano un passato, non troppo remoto, che fa tornare indietro nel tempo, sempre e comunque vissuto in quei paesi assolati, pianeggianti e senza fascino... (Brindisireport.it)