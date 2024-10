«Qui inizia il mare»: cartelli sui tombini. Campagna contro i mozziconi gettati (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’iniziaTIVA . Associazioni, Comune e Rete di quartiere per coinvolgere i bambini sul tema dell’inquinamento. Ecodibergamo.it - «Qui inizia il mare»: cartelli sui tombini. Campagna contro i mozziconi gettati Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’TIVA . Associazioni, Comune e Rete di quartiere per coinvolgere i bambini sul tema dell’inquinamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inizia il dragaggio in mare : "Ora attenzione al porto" - Il dragaggio interesserà l’area in concessione al Comune di Porto San Giorgio, per un quantitativo di sabbia da prelevare di circa 33. Lo stesso Circomare dispone le seguenti modalità di svolgimento dell’intervento: "L’escavo dovrà essere eseguito adottando la tecnica del dragaggio tradizionale tramite motopontone munito di benna o tramite draga aspirante refluente. (Ilrestodelcarlino.it)

Verso le elezioni regionali - nasce il comitato a sostegno di Elena Ugolini : "Un cambiamento per fermare il declino iniziato da qualche anno" - Nasce a Forlì il comitato civico a sostegno della candidata della coalizione del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Elena Ugolini. "La convinzione nasce dal giudizio estremamente positivo che ciascuno dei partecipanti ha espresso sulla candidatura di Ugolini - spiegano i... (Forlitoday.it)

È iniziata la corsa all'Artico : così Cina e Russia si prendono il mare libero dai ghiacci - Le manovre sono state effettuate in un giorno di festa per la Cina. . . . Al suo fianco ci sono le navi russe. La guardia costiera cinese arriva nelle acque dell'Artico. È la prima volta che le unità navali della Repubblica popolare compiono un'esercitazione congiunta con navi russe nell'Oceano artico. (Today.it)