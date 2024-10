Processo Cpr Corelli, due associazioni saranno parti civili. E l'ex amministratore vuole patteggiare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le associazioni Naga e Befree sono state ammesse come parti civili al Processo contro gli ex gestori del Cpr di via Corelli a Milano. Ammessi anche due migranti ospiti del centro. Lo ha deciso il gup Mattia Fiorentini all'udienza preliminare, durante la quale è stata anche formalizzata la Milanotoday.it - Processo Cpr Corelli, due associazioni saranno parti civili. E l'ex amministratore vuole patteggiare Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LeNaga e Befree sono state ammesse comealcontro gli ex gestori del Cpr di viaa Milano. Ammessi anche due migranti ospiti del centro. Lo ha deciso il gup Mattia Fiorentini all'udienza preliminare, durante la quale è stata anche formalizzata la

