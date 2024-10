Ponti per l'arte finissage Viva Verdi! (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Associazione Culturale Ponti x l’arte organizza la 4° edizione della collettiva Viva Verdi!. L’evento si svolge in concomitanza con il Festival Verdi, rassegna operistica dedicata alla musica del Maestro, nell’ambito degli appuntamenti collaterali della IX edizione di Verdi Off e con il Parmatoday.it - Ponti per l'arte finissage Viva Verdi! Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Associazione Culturalex l’organizza la 4° edizione della collettiva!. L’evento si svolge in concomitanza con il Festival, rassegna operistica dedicata alla musica del Maestro, nell’ambito degli appuntamenti collaterali della IX edizione diOff e con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa vedere al Vomero: il quartiere con panorami stupendi sul Golfo di Napoli - Il Vomero è uno dei quartieri collinari di Napoli. Noto sicuramente per la sua eleganza e per gli ottimi servizi offerti ai residenti, è anche un quartiere da visitare. (idealista.it)

Robert Plant, la grazia salvifica della leggenda del rock (che non smette di sorprendere) - Robert Plant arriva a Firenze, lo spettacolo con i Saving Grace al Teatro Verdi è sold out: «Sono molto fortunato a essere circondato da artisti che mi fanno esplorare una musica da cui continuo a imp ... (corrierefiorentino.corriere.it)

REGIONALI UMBRIA: RE PALMIRO TORNA IN CAMPO. GIOVAGNOLA CANDIDATO CON ALLEANZA VERDI-SINISTRA - CITTA’ DELLA PIEVE – La notizia è clamorosa. O comunque di quelle destinate a far discutere. Dopo anni in cui ha fatto tutt’altro, si è occupato di banche e di finanza e poco o niente di politica, Re ... (primapaginachiusi.it)