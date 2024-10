OnlyFans, milionari in poche ore. Ma è boom di evasione fiscale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – E' nata nel 2016, imponendosi pian piano sino a raggiungere cifre monstre, che la rendono una delle più importanti piattaforme al mondo: parliamo di OnlyFans, che nel 2023 ha generato un business da 6,6 miliardi di euro e per il 2024 prevede ulteriori record. poche decine di dipendenti Poco più di 50 dipendenti riescono a generare un volume così grande d'affari, e in continua crescita, incassando stipendi medi di circa 500mila dollari annui a testa. Del resto, i numeri danno loro ragione, se si considera che in 2 anni gli utili sono quasi decuplicati, passando dai 42 milioni del 2020 ai 403 del 2022. Quotidiano.net - OnlyFans, milionari in poche ore. Ma è boom di evasione fiscale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 – E' nata nel 2016, imponendosi pian piano sino a raggiungere cifre monstre, che la rendono una delle più importanti piattaforme al mondo: parliamo di, che nel 2023 ha generato un business da 6,6 miliardi di euro e per il 2024 prevede ulteriori record.decine di dipendenti Poco più di 50 dipendenti riescono a generare un volume così grande d'affari, e in continua crescita, incassando stipendi medi di circa 500mila dollari annui a testa. Del resto, i numeri danno loro ragione, se si considera che in 2 anni gli utili sono quasi decuplicati, passando dai 42 milioni del 2020 ai 403 del 2022.

