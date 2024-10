Omicidio di Rozzano, il padre di Daniele Rezza: “Mi ha detto di aver accoltellato un uomo, ma non gli ho creduto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daniele Rezza è stato arrestato sabato 12 ottobre per l'Omicidio di Manuel Mastrapasqua. Il 19enne di Rozzano (Milano) aveva detto ai genitori di aver accoltellato un uomo, ma loro non gli avevano creduto. Fanpage.it - Omicidio di Rozzano, il padre di Daniele Rezza: “Mi ha detto di aver accoltellato un uomo, ma non gli ho creduto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è stato arrestato sabato 12 ottobre per l'di Manuel Mastrapasqua. Il 19enne di(Milano) avevaai genitori diun, ma loro non gli avevano creduto.

Il killer di Manuel Mastrapasqua al magistrato : “Non pensavo fosse morto”. Daniele Rezza in giro per Rozzano col coltello “perché ero nervoso” - “Va tutto bene?”, gli avevano chiesto gli agenti e lui, in tutto risposta: “Devo confessare un omicidio, a Rozzano”. 54. Rozzano, la fiaccolata per Manuel. “Dopo diversi inviti - si legge - il padre del giovane indicava ai militari operanti, il luogo dove lui stesso aveva gettato le cuffie con le quali il figlio era rientrato a casa la notte: le stesse sono palesemente quelle che erano ... (Ilgiorno.it)

Chi è Daniele Rezza - Rozzano : età - origini - genitori - Facebook - Instagram - . Per questo, Manuel di 31 anni è stato ucciso. Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 10:24 pm by Redazione Daniele Rezza è il killer che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano, per un paio di cuffiette. Daniele Rezza chi è: anni, lavoro, origini, social Leggi anche: Chi è Reza Pahlavi: lavoro oggi, moglie, figli, famiglia, storia Scià Iran Leggi anche: Monsters 2, chi sono Lyle ed ... (Latuafonte.com)

Manuel ucciso a Rozzano per pochi spiccioli - Daniele Rezza domani davanti al giudice : “Non pensavo fosse morto” - Il dolore di Rozzano “Abbiamo perso Manuel, un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l’altra notte a coltellate, da un criminale appena arrestato”, ha scritto Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Durante la confessione, ha detto che dopo l’accoltellamento Manuel “era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso”. (Ilgiorno.it)