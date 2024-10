Oltre un secolo di fedeltà, i carabinieri festeggiano i 103 anni dell'appuntato Mazzone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Festa per il 103esimo compleanno dell'appuntato dei carabinieri in congedo Antonino Mazzone. Nato il 14 ottobre del 1921, ha spento le candeline circondato da amici e parenti, nella sua abitazione di Capo d’Orlando.Per quest’evento speciale non poteva mancare la vicinanza dei carabinieri del Messinatoday.it - Oltre un secolo di fedeltà, i carabinieri festeggiano i 103 anni dell'appuntato Mazzone Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Festa per il 103esimo compleannodeiin congedo Antonino. Nato il 14 ottobre del 1921, ha spento le candeline circondato da amici e parenti, nella sua abitazione di Capo d’Orlando.Per quest’evento speciale non poteva mancare la vicinanza deidel

Tusi - la costosissima cocaina rosa sequestrata dai carabinieri. Al dettaglio avrebbe fruttato oltre 100mila euro - Hashish, ketamina, anfetamina, ecstasy con il logo di una società che opera nella distribuzione streming di film e serie tv. Nell'intercapedine del bagno sono balzati fuori oltre due chili di stupefacenti. Al dettaglio avrebbe fruttato. . . . Ma soprattutto la costosissima cocaina rosa, nota come Tusi. (Romatoday.it)

Blitz dei carabinieri nel napoletano : sequestro di droga e oltre 40 orologi - Tempo di lettura: 2 minutiControlli dei carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano: arresti, e sequestri di droga e oltre 40 orologi di valore. A quel punto è scattata la perquisizione nell’appartamento; rinvenuti e sequestrati 391 grammi di marijuana. it. . Durante le operazioni è stato arrestato Salvatore Sentore, 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. (Anteprima24.it)

Blitz dei carabinieri nel napoletano : sequestro di droga e oltre 40 orologi - In casa, sono stati trovati 62 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi, 50 grammi di hashish e 21mila euro in contanti. Nelle stesse ore i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato il 54enne Vincenzo Pontillo, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Poco distante, a Grumo Nevano, i carabinieri della locale stazione hanno fatto scattare le manette per il 55enne ... (Anteprima24.it)