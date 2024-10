Olanda | operato con successo al cuore Johnny Rep

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Dopo essere stato ricoverato per una settimana in terapia intensiva in un ospedale di Malaga, Rep è stato con al per l'inserimento di un pacemaker. L'operazione è stata resa possibile grazie in particolare al sostegno finanziario dell'Ajax, il club che lo ha cresciuto e introdotto al grande calcio. L'ex attaccante della nazionale olandese, prossimo a festeggiare il suo 73esimo compleanno il 25 novembre, dovrà ora osservare un periodo di convalescenza.