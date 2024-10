Nobel per l'Economia 2024: Acemoglu, Johnson e Robinson per le ricerche sulle disuguaglianze globali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Nobel 2024 per l’Economia risuona come un monito per il futuro. Il riconoscimento è andato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, esperti nelle ricerche sulle differenze di prosperità tra le nazioni. In un mondo sempre più diviso tra paesi ricchi e poveri, con disuguaglianze crescenti e instabilità politica in molte regioni, il messaggio del lavoro dei tre accademici è chiaro: solo rafforzando le istituzioni democratiche ed economiche si potrà garantire prosperità e crescita per tutti. Daron Acemoglu, nato nel 1967 a Istanbul, Turchia, è attualmente professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove insegna da oltre 30 anni. Simon Johnson, nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito, è anche lui professore al MIT e ha un passato come capo economista del Fondo Monetario Internazionale. James A. Panorama.it - Nobel per l'Economia 2024: Acemoglu, Johnson e Robinson per le ricerche sulle disuguaglianze globali Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilper l’risuona come un monito per il futuro. Il riconoscimento è andato a Daron, Simone James A., esperti nelledifferenze di prosperità tra le nazioni. In un mondo sempre più diviso tra paesi ricchi e poveri, concrescenti e instabilità politica in molte regioni, il messaggio del lavoro dei tre accademici è chiaro: solo rafforzando le istituzioni democratiche ed economiche si potrà garantire prosperità e crescita per tutti. Daron, nato nel 1967 a Istanbul, Turchia, è attualmente professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove insegna da oltre 30 anni. Simon, nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito, è anche lui professore al MIT e ha un passato come capo economista del Fondo Monetario Internazionale. James A.

Nobel per l’Economia 2024 ad Acemoglu - Johnson e Robinson - Questo modello spiega in gran parte perché alcuni Paesi, nonostante abbiano abbondanza di risorse naturali, rimangono poveri, mentre altri prosperano nonostante iniziali svantaggi. E ha spostato l’attenzione dalle politiche economiche tradizionali alla struttura delle istituzioni di un Paese. Gli accademici di Stoccolma hanno assegnato il Nobel per l’Economia 2024 ai professori americani Daron ... (Velvetmag.it)

Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024 - Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul e insegna al Massachusetts Institute of Technology, mentre Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, in Gran Bretagna e insegna a sua volta al Mit. E, come annunciato dall’Accademia reale svedese per le scienze, sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. (Formiche.net)

Assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2024 - la scoperta di Acemoglu - Johnson e Robinson - Robinson, dell’Università di Chicago, per gli studi che hanno portato avanti negli ultimi anni riguardo a: “Come le istituzioni si formano e impattano sulla prosperità. Buona parte dei suoi lavori, come Il Corridoio Stretto e Potere e Progresso, analizzano il rapporto tra economia e istituzioni statali. (Quifinanza.it)