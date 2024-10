Liberoquotidiano.it - "Nessun sorriso dopo la vittoria? C'è un motivo": la rivelazione di Bertolucci su Sinner

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannikconquista il settimo trofeo dell'anno nella finale di Shanghai contro Novak Djokovic ma, al momento della premiazione, non accenna nemmeno un. "Unpotrebbe anche farlo, ha appena battuto Djokovic - ha commentato il cronista di Sky Sport ed ex campione di Coppa Davis Paolo-. Ma ormai siamo abituati. Forse non ride per tutto quello che sta vivendo fuori dal campo (il caso doping, ndr). Diciamo che non è come Valentino Rossi". Parlandoil match con il tennista serbo, invece, il numero uno del mondo in conferenza stampa ha detto: "È stata una delle sfide più difficili e visto l'avversario è unaspeciale. Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui". Poi ha aggiunto: "Lui ha servito alla grande nel primo set ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine.