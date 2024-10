Thesocialpost.it - Nardò, si accende sigaretta e l’auto salta in aria per il metano: grave un 20enne

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un incidente tragico si è verificato in Salento: un giovane di soli 20 anni è rimasto coinvolto in un’esplosione dopo aver acceso unain un veicolo saturo di. L’episodio è accaduto intorno alle 22:00 del 13 ottobre a, in via Pietro Giannone, dove i carabinieri sono stati allertati per una deflagrazione di “bassa intensità” all’interno di una Fiat Panda, probabilmente causata da una fuga di gas dal sistema di alimentazione. Il giovane, originario di Gallipoli, ha acceso l’accendino senza rendersi conto della presenza dinell’abitacolo, accumulatosi a causa di una possibile perdita dalla bombola o dall’impianto del veicolo. Questo ha provocato un’esplosione, sebbene di entità contenuta.