Mondiali di Apnea Outdoor, Zecchini vince due medaglie: argento e bronzo di cuore e determinazione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Regina degli Abissi Alessia Zecchini sale ancora sul podio mondiale e stacca la seconda posizione nella competizione iridata numero 8 targata CMAS di Apnea Outdoor. La medaglia d'argento è arrivata alla profondità di -100,00 metri e vale come un oro per l'Azzurra, dopo le vicissitudini patite nel torneo di free immersion e assetto costante senza attrezzi, dove non è riuscita a chiudere il protocollo di uscita, in modo corretto. Sorride ugualmente la pluridecorata tricolore, che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. E aggiunge l'argento al bronzo nell'assetto costante con monopinna. Alenka Artnik ha fatto bis di ori. Dopo il titolo avuto nell'assetto costante con monopinna, ha vinto anche l'oro nell'assetto costante con pinne (-103 metri). Il bronzo è andato all'ucraina Kateryna Sadurska, medaglia di bronzo con – 95,00 m.

Mondiale Apnea Outdoor - Cianfoni è record paralimpico : "Una disciplina di alta qualità . Per me è vittoria" - Ritengo che la promozione di questa disciplina debba passare attraverso un messaggio di alta qualità sportiva, come quello che l'apnea paralimpica ha fornito in un contesto così competitivo e prestigioso.