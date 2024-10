Milan, infortunio per Chukwueze: le ultime notizie sull’esterno rossonero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, ha rimediato un infortunio durante gli impegni con la Nazionale della Nigeria. Un vero peccato Pianetamilan.it - Milan, infortunio per Chukwueze: le ultime notizie sull’esterno rossonero Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Samuel, attaccante del, ha rimediato undurante gli impegni con la Nazionale della Nigeria. Un vero peccato

Milan - infortunio Chukwueze in Nazionale : ecco come sta l’esterno offensivo di Fonseca - Il giocatore ex Villarreal ha accusato un problema fisico dopo il match contro la Libia, preoccupando i tifosi rossoneri. Ora il calciatore tornerà in Italia […]. Brutte notizie in casa rossonera con l’infortunio del nigeriano che aumenta gli indisponibili per Fonseca Samuel Chukwueze, ala offensiva del Milan, si è infortunato in Nazionale con la sua Nigeria. (Calcionews24.com)

