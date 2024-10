Migranti: primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. Pd: “Si spende un miliardo. Meloni taglia la sanità” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono diretti nei due centri di accoglienza in Albania, a Schengjin e Gjiader, i Migranti trasferiti sulla nave Libra della Marina Militare. Si tratta, appunto, del primo gruppo di Migranti nei centri allestiti in Albania per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera L'articolo Migranti: primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. Pd: “Si spende un miliardo. Meloni taglia la sanità” proviene da Firenze Post. .com - Migranti: primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. Pd: “Si spende un miliardo. Meloni taglia la sanità” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono diretti nei due centri di accoglienza in Albania, a Schengjin e Gjiader, itrasferiti sullaLibra. Si tratta, appunto, deldinei centri allestiti in Albania per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera L'articolosu. Pd: “Siunla” proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Primo gruppo di migranti diretti verso l'Albania. Schlein attacca : "Spreco di soldi". La replica di Forza Italia : "La loro alternativa è lasciare tutto libero" - E’ diretta verso l’Albania - apprende l'ANSA - la nave Libra della Marina Militare per portare il primo gruppo di migranti nei centri allestiti in Albania per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera. . . . . Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza a Paesi sicuri, maschi, non ... (Gazzettadelsud.it)

Migranti - il primo pattugliatore della Marina è partito per l’Albania. Pd e toghe alla guerra - Si tratta dei paesi nei quali chi non ha diritto all’asilo può essere rimpatriato: Algeria, Egitto, Gambia, Ghana, Marocco, Tunisia e altri. I giudici possono bloccare tutto»: è il titolo con cui Repubblica titolava trionfalmente domenica. La sinistra sogna che – visto che i paesi che il governo italiani considera sicuri sono 22 – possa ripetersi l’effetto Tunisia. (Secoloditalia.it)

Primo gruppo migranti verso l'Albania - Nei giorni scorsi Piantedosi aveva annunciato l'avvio dell'operatività dei centri di Schengjin e Gjiader. Trasporta il primo gruppo di migranti nei centri allestiti per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera. . L'iniziativa è curata dal ministero dell'Interno. Sulle persone da trasferire,soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificarne i requisiti: ... (Televideo.rai.it)