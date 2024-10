Migranti, in 16 sulla prima nave per i centri in Albania: a bordo egiziani e bengalesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La nave "Libra" della Marina Militare è stata incaricata di trasferire in Albania il primo gruppo di Migranti che effettuerà i controlli di frontiera nei centri aperti dall'Italia Ilgiornale.it - Migranti, in 16 sulla prima nave per i centri in Albania: a bordo egiziani e bengalesi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La"Libra" della Marina Militare è stata incaricata di trasferire inil primo gruppo diche effettuerà i controlli di frontiera neiaperti dall'Italia

Migranti - partita la prima nave che li porta nei centri allestiti in Albania - In base al protocollo firmato da Giorgia Meloni, i richiedenti asilo trasferiti in Albania otterranno un riscontro entro quattro settimane: se sarà positivo verranno trasferiti in centri di accoglienza in Italia, altrimenti rimandati al loro Paese di origine. (Vanityfair.it)

Migranti : primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. Pd : “Si spende un miliardo. Meloni taglia la sanità” - Sono diretti nei due centri di accoglienza in Albania, a Schengjin e Gjiader, i migranti trasferiti sulla nave Libra della Marina Militare. . Pd: “Si spende un miliardo. Si tratta, appunto, del primo gruppo di migranti nei centri allestiti in Albania per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera L'articolo Migranti: primo gruppo verso l’Albania su nave della Marina Militare. (Firenzepost.it)

Migranti - partita la prima nave diretta in Albania. Elly Schlein : “Sperpero di soldi” (VIDEO) - “Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centri migranti in Albania, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare l’intero impianto dell’accordo con l’Albania”, è l’affondo di Elly Schlein. (Dayitalianews.com)