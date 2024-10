Meteo, da mercoledì torna la pioggia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Puntualmente tornano le previsioni degli esperti metereologi di 3BMeteo.com che annunciano il ritorno della pioggia. Dopo un inizio settimana con molte nubi ma in un contesto asciutto, siamo in attesa di un cambiamento del tempo che vedrà il ritorno della pioggia, anche abbondante.I primi Padovaoggi.it - Meteo, da mercoledì torna la pioggia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Puntualmenteno le previsioni degli esperti metereologi di 3B.com che annunciano il ritorno della. Dopo un inizio settimana con molte nubi ma in un contesto asciutto, siamo in attesa di un cambiamento del tempo che vedrà il ritorno della, anche abbondante.I primi

Meteo - clima autunnale : arrivano la pioggia e il graduale calo delle temperature - com, fotografa la situazione delle prossime ore dal punto di vista meteo: "Ultime ore in compagnia dell’anticiclone sub-tropicale sull’Emilia Romagna. . Gaetano Genovese, esperto di 3bmeteo. . Già dalla serata di martedì infatti, si assisterà ad un aumento della nuvolosità a partire da ovest, preludio. (Cesenatoday.it)

Meteo : anche a Catania finalmente arriva la pioggia : da venerdì cambia tutto - Count-down attivato per l’arrivo della pioggia in Sicilia, ma prima ancora un altro paio di giorni caratterizzati da clima caldo e secco su tutte le province per la persistenza dell’anticiclone sub-tropicale. "Da giovedì pomeriggio - spiega il meteorolo di 3bMeteo.com Gaetano Genovese - una... (Cataniatoday.it)

Meteo - l'ottobrata porta sole e caldo sull'Italia - ma durerà poco : quando tornano pioggia e maltempo - Le previsioni meteo per la nuova settimana ci avvertono di un cambio di tendenza. L'ottobrata che in questi giorni sta portando sole e temperature miti (in alcuni casi anche sopra la media)... (Leggo.it)