Marianne Mirage torna con il singolo Chiudi gli occhi

(Di lunedì 14 ottobre 2024)gliè il nuovodiche racconta la forza che una donna deve trovare per fidarsi di se stessa In uscita giovedì 17 ottobregli, il nuovodi. Il brano, frutto di un’importante evoluzione umana e creativa dell’artista, racconta la forza che una donna deve trovare per fidarsi di se stessa, lasciarsi andare e liberarsi da situazioni difficili. Un percorso di emancipazione, che si riflette nella figura di Cappuccetto Rosso equilibrando, se non invertendo, i rapporti di forza: non più la semplice vittima della fiaba, ma la protagonista di una ricerca di coraggio e autenticità, nel confronto con il lupo, incarnazione delle sfide e delle paure.