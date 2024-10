Thesocialpost.it - L’Italia segreta dei dossier: perché un Crosetto non compiacente può fa tremare la Meloni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è un vulnus, sembra, sotterraneo, di quelli che notano solo i cosiddetti “addetti ai lavori”. Questo vulnus starebbe scavando non tanto la maggioranza di governo, ma proprio il gabinetto dei ministri nella sua forma ristretta e fondamentale., il ministro della Difesa, tassello del fondamentale anello di congiunzione atlantico, non ci sta più, a quanto pare. Non è andato al Consiglio dei Ministri per lungo tempo, non si parlerebbe più come prima, al di là di smentite che parlano di rapporti cordiali, con la, ha fatto un esposto in procura che può imbarazzare la Presidenza del Consiglio, ha rischiato di fare uno show down al Copasir, l’organo di controllo dei Servizi Segreti.sarebbe di traverso, è ovviamente a conoscenza di qualche cosa che crea scompiglio o devianza, materia in cui in Italia siamo bravissimi, nei Servizi.