Le Iene il monologo di Rozsa Caracciolo | essere la moglie di Rocco Siffredi in alcuni momenti è stato impegnativo | Video Mediaset

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A Le, ladi, è stata protagonista di unin cui ha parlato dell’incontro con l’uomo della sua vita e di tante altre cose., ildelladia Lel’ho conosciuto nel 1993 a Cannes e nell’epoca non avevo mai visto un suo film» – inizia così ildia Le. Ladiha raccontato il primo incontro con il marito avvenuto nel 1993 durante il festival di Cannes: «quel Festival non ero andata per fare il porno figuriamoci se potevo immaginare di innamorarmi di, non sapevo neppure chi fosse. Ho conosciutodi Ortona, non quello che per tante era un super eroe. Quando ci siamo innamorati lui era molto combattuto e in effettiladi».