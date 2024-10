Lavoro, più assunzioni di stranieri (+8%) e over 55 (+4%). Male il settore femminile e i lavoratori italiani. Venezia e Vicenza in difficoltà (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finita l'estate e i lavori stagionali, il mese di settembre si chiude come quello precedente con un risultato negativo, ma con degli esiti incoraggianti nel mondo del Lavoro in Veneto per Ilgazzettino.it - Lavoro, più assunzioni di stranieri (+8%) e over 55 (+4%). Male il settore femminile e i lavoratori italiani. Venezia e Vicenza in difficoltà Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finita l'estate e i lavori stagionali, il mese di settembre si chiude come quello precedente con un risultato negativo, ma con degli esiti incoraggianti nel mondo delin Veneto per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo 34 anni si sbloccano le assunzioni in blocco dei ciechi : in 14 al lavoro tra Policlinico - Asp e Gesap - Quattordici ragazzi non vedenti, iscritti da oltre dieci anni, nelle liste di collocamento, hanno ricevuto la lettera di avviamento al lavoro: 7 andranno all’Asp, ai centralini di via La Loggia e via Pindemonte; 6 al centralino del Policlinico e una all’aeroporto Falcone Borsellino al centralino. (Palermotoday.it)

Manovra - Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review : “A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 0 - 8% nel 2024” - La stima al ribasso è arrivata nel corso delle audizioni sul P . Bankitalia si è “scagliata contro” gli sgravi fiscali sul lavoro, assunzioni e pro spending review presenti nel nuovo Piano strutturale di Bilancio, affermando inoltre che con la manovra la “crescita del Pil si ferma allo 0,8% nel 2024”. (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra - Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review : “A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 0 - 8% nel 2024” - La stima al ribasso è arrivata nel corso delle audizioni sul P . Bankitalia si è “scagliata contro” gli sgravi fiscali sul lavoro, assunzioni e pro spending review presenti nel nuovo Piano strutturale di Bilancio, affermando inoltre che con la manovra la “crescita del Pil si ferma allo 0,8% nel 2024”. (Ilgiornaleditalia.it)