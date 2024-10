Ilfattoquotidiano.it - L’addio di Michela Murgia nelle parole degli amici e la sua memoria palpabile in sala

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, a Parma, nell’ambito del Festival “Il Rumore del Lutto”, si è celebrato un momento profondamente toccante: “Indi me: Indimenticabile”. In un evento dall’atmosfera intima e partecipata, Alessandro Giammei e Chiara Tagliaferri, due tra le persone più vicine a, hanno condiviso con il pubblico una conversazione intensa e carica di emozioni. Laera piena, sold out, testimone di quanto affetto e stima laabbia saputo coltivare e lasciare dietro di sé. L’alchimia tra Giammei e Tagliaferri ha creato un dialogo vibrante, quasi guidato da una presenza invisibile, ma, quella distessa.