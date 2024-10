La vincitrice di MasterChef in cerca di un lavoro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eleonora Riso si racconta: dopo la vittoria di MasterChef, la giovane cuoca è alla ricerca di un sogno. Eleonora Riso: dopo la vittoria a MasterChef, la ricerca di un sogno su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La vincitrice di MasterChef in cerca di un lavoro Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Eleonora Riso si racconta: dopo la vittoria di, la giovane cuoca è alla ridi un sogno. Eleonora Riso: dopo la vittoria a, la ridi un sogno su Donne Magazine.

Eleonora Riso - fidanzato e vita privata dopo MasterChef : dove vive e le proposte lavorative al termine del cooking show - Eleonora Riso, vincitrice della tredicesima edizione di MasterChef Italia, ha deciso di raccontare la sua vita dopo il talent culinario di Sky. A 27 anni, ex cameriera di Firenze, Eleonora è riuscita a conquistare il pubblico e i giudici grazie alla sua creatività in cucina. . tavia, nonostante il. (Blogtivvu.com)

MasterChef - lo sfogo della vincitrice Eleonora Riso : “Nessuno chef mi ha chiamato” - Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Le sue sono accuse pesanti. Una cannonata. – rivela Eleonora Riso – Lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale. (Thesocialpost.it)

“Nessuno chef di MasterChef Italia mi ha chiamato. Non vorrei fare altra gavetta - penso di aprire un circolo Arci” : lo sfogo della vincitrice Eleonora Riso - E infine: “Dopo esser stata per tanti anni cameriera coltivo l’idea di fare qualcosa da sola. – ha detto a Il Corriere della Sera – Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Ma c’è un piano B: “Comunque ho iniziato a muovermi in un’altra direzione: cerco qualcosa di mio. (Ilfattoquotidiano.it)