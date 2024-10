La truffa al casello: così gli esattori prendevano i soldi degli automobilisti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Auto "nascoste", soldi spariti. La Corte di Cassazione ha condannato definitivamente A. M. M., donna di origini casertane accusata di truffa aggravata. L'imputata, come racconta Casertanews, sarebbe stata coinvolta in un vasto sistema di appropriazione indebita di somme raccolte presso il casello Milanotoday.it - La truffa al casello: così gli esattori prendevano i soldi degli automobilisti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Auto "nascoste",spariti. La Corte di Cassazione ha condannato definitivamente A. M. M., donna di origini casertane accusata diaggravata. L'imputata, come racconta Casertanews, sarebbe stata coinvolta in un vasto sistema di appropriazione indebita di somme raccolte presso il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riceve una mail dal partner commerciale e paga 23mila euro. Era una truffa : soldi svaniti nel nulla - FABRIANO -Un imprenditore fabrianese è stato vittima di una truffa online chiamata "man in the middle", perdendo 23mila euro. Dopo aver ricevuto una mail dall'indirizzo del suo partner commerciale, con cui collabora da anni, in cui veniva comunicato il cambio dell’IBAN per i pagamenti... (Anconatoday.it)

'Basta un like per guardagnare soldi' ma perde 500 euro : donna truffata - . . Tra le truffe più recenti spicca l’offerta di guadagni supplementari per compiti superficiali quali l’apposizione di “Mi piace” su video di vario genere. Le frodi online si stanno evolvendo con tecniche sempre più raffinate, puntando a sfruttare l’ingenuità degli utenti a scopo di lucro illecito. (Parmatoday.it)

«Tua figlia ha fatto un incidente e le servono soldi» - finto carabiniere truffa 89enne - Mercoledì scorso, 9 ottobre, i carabinieri di Isola della Scala hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne di origini campane, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una 89enne di Isola della Scala. Il provvedimento gli è stato... (Veronasera.it)