La denuncia degli ambientalisti | Impatti gravissimi dal Ponte sullo Stretto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Associazioni Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Man e Wwf Italia, insieme alla “Società dei Territorialisti” ai “Medici per l’Ambiente – Isde” e ai Comitati “Invece del” e “No– Capo Peloro” hanno presentato alla Commissione Via del ministero dell’Ambiente “nuove Osservazioni” al progetto deldi Messina “contestando nel metodo e nel merito” le integrazioni depositate dalladi Messina un mese fa in risposta alle richieste della Commissione stessa. Le oltre 600 pagine delle Osservazioni “rafforzano” la tesi secondo cui ildi Messina “rimane un progetto dall’impatto ambientale gravissimo e irreversibile, non compensabile né mitigabile”.