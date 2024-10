Inchiesta Liguria, sequestrati al “Comitato Giovanni Toti” oltre 175mila euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) La somma si riferisce ai soldi pagati all’ex governatore dagli imprenditori Spinelli, Moncada e Amico: il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, stabilita nell’accordo sul patteggiamento Repubblica.it - Inchiesta Liguria, sequestrati al “Comitato Giovanni Toti” oltre 175mila euro Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La somma si riferisce ai soldi pagati all’ex governatore dagli imprenditori Spinelli, Moncada e Amico: il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca, stabilita nell’accordo sul patteggiamento

