Il Napoli di Conte Di Lorenzo Politano e…Parla Mario Giuffredi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A Radio CRC, radio ufficiale del, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’ era presente negli studi l’agente. Di seguito le sue dichiarazioni. “Vivevo a Sant’Anastasia ma poi mi sono trasferito in Toscana, in provincia di Siena. Lì ho iniziato la mia attività di procuratore assistendo per primi i giovani e portandoli avanti poiché all’epoca rischiavano di perdersi. Più avanti ho conosciuto De Laurentiis”. La prima trattativa trae il presidente del“Il mio primo assistito trattato con il presidente fu Valdifiori: lui mi chiamò tramite un numero sconosciuto per acquistarlo, perché aveva già in mente di prendere Sarri.? L’ho conosciuto quest’anno, non puoi non apprezzare l’allenatore leccese. Ti dice in faccia ciò che pensa. Mi ha detto ciò che pensava chiaramente già nella vicenda con Di