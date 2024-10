Gamberorosso.it - Il maturatore di banane è un lavoro serio. Non ci credete? Ecco la storia dell'uomo che lo fa di mestiere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Alle 6.30 circa del mattino, Piero, come lo chiamano tutti, si fa trovare già in azienda pronto nel suo reparto per controllare la merce: le sue “figliocce” hanno riposato bene durante la notte, nessuno sbalzo di temperatura le ha scosse, nessuna anomalia si è avvertita negli impianti, tutto è andato secondo le programmazioni che aveva fatto il giorno prima. Pierluigi De Cosmi ha 50 anni e da sedici anni, tutti i santi giorni, matura. «Non ho mai fatto incubi, ma a volte mi sveglio nel cuorea notte con il dubbio di non aver avviato un processo di maturazione o abbassato la temperatura. Diciamo che i maturatori dinon dormono sonni tranquilli,!», racconta De Cosmi sorridendo.