Il Centro di Arese cerca personale | in arrivo il primo recruting day Come partecipare

Arese (Milano) – Volete lavorare all'interno de "Il Centro" di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia? È in arrivo il primo "recruting day" organizzato in collaborazione con Afol Metropolitana, l'Ente che si occupa di lavoro e formazione nel territorio milanese. L'appuntamento è giovedì 24 ottobre dalle 10 alle 14.30 al primo piano della galleria commerciale nell'Area Eventi. La giornata è dedicata alla ricerca di personale, commessi, addetti alla ristorazione e altre figure che lavoreranno nei negozi e nei locali che si trovano all'interno del Centro commerciale che oggi conta 200 negozi, ristoranti, bar e fast food e occupa oltre 3.500 dipendenti (indotto escluso).

