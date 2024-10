I Rangers Qualiano vincono in rimonta contro la Virtus Panza: 3-1 al termine di una gara combattuta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una prestazione decisa e combattiva dei rossoblù, che continuano a mantenere il punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. La partita tra Rangers Qualiano e Virtus Panza Ischia si è disputata sabato scorso, presso lo Stadio Comunale di Qualiano alle ore 15. Entrambe le squadre, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, si sono sfidate in un match ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di mister Vassallo parte subito all’attacco e, dopo nemmeno 30 secondi, sfiora il vantaggio con Minopoli. In seguito, un’azione combinata sulla fascia sinistra tra Amabile e Motugno si conclude con quest’ultimo che, con una progressione palla al piede, riesce a mettere un traversone pericoloso in area. Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano vincono in rimonta contro la Virtus Panza: 3-1 al termine di una gara combattuta Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una prestazione decisa e combattiva dei rossoblù, che continuano a mantenere il punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. La partita traIschia si è disputata sabato scorso, presso lo Stadio Comunale dialle ore 15. Entrambe le squadre, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, si sono sfidate in un match ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di mister Vassallo parte subito all’attacco e, dopo nemmeno 30 secondi, sfiora il vantaggio con Minopoli. In seguito, un’azione combinata sulla fascia sinistra tra Amabile e Motugno si conclude con quest’ultimo che, con una progressione palla al piede, riesce a mettere un traversone pericoloso in area.

