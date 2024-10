Hezbollah minaccia nuovi attacchi in Israele dopo quello mortale del 13 ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre il gruppo libanese Hezbollah ha minacciato Israele di nuovi attacchi se proseguirà la sua offensiva in Libano, il giorno dopo un attacco con droni che ha ucciso quattro soldati israeliani in una base militare a sud di Haifa. Leggi Internazionale.it - Hezbollah minaccia nuovi attacchi in Israele dopo quello mortale del 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14il gruppo libanesehatodise proseguirà la sua offensiva in Libano, il giornoun attacco con droni che ha ucciso quattro soldati israeliani in una base militare a sud di Haifa. Leggi

Hezbollah : stop guerra - o nuovi attacchi - 11 Gli Hezbollah libanesi minacciano Israele di altri attacchi se continuerà la sua offensiva in Libano, dopo l'attacco con droni che ha colpito un aposizione militare ad Haifa uccidendo 4 soldati e ferendo altre 67 persone. Si è trattato dell'attacco più mortale subito da Israele da quando è iniziato il conflitto con Hezbollah, il 23 settembre. (Televideo.rai.it)

Nuovi attacchi contro Unifil e Croce Rossa - Netanyahu è sicuro : “Hezbollah vi utilizza come scudo umano” - com. com“Unifil – hanno fatto sapere dall’Onu – ha dovuto ricordare già quattro volte in altrettanti giorni all’esercito di Israele che è obbligato a garantire l’incolumità e la sicurezza del personale dell’Onu e a rispettare l’inviolabilità delle strutture delle Nazioni Unite”. . – ha detto Netanyahu – Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa ... (Notizie.com)

Israele-Libano : missili di Hezbollah contro una base dell’Idf - Tel Aviv risponde con nuovi ordini di evacuazione - Il Libano ha registrato anche 57 attacchi aerei e bombardamenti nelle ultime 24 ore, per lo più concentrati nel sud del Paese, nella periferia meridionale di Beirut e nella valle della Bekaa. A ceasefire… pic. Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro la base dell’Idf a Haifa, nel sud di Israele. (Lettera43.it)